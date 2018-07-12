Озоновой дыры над Антарктидой больше нет
Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило о том, что над Антарктидой исчезла озоновая дыра. Такие данные были получены европейским космическим аппаратом Sentinel-5P во время исследования атмосферы в ноябре 2017 года.
К сообщению EKA прилагается посуточное изображение, судя по которому озоновая дыра, охватывающая половину Антарктиды, затянулась к 26 ноября прошлого года.
Означает ли это, что в будущем дыра не образуется вновь, пока неизвестно. Тем более, что это лишь первичные данные с этого космического аппарата, которые были размещены в открытом доступе.
Помимо этого, спутник Sentinel-5P зафиксировал выделение диоксида азота в тропосфере в Европе, Африке, Индии и на Ближнем Востоке. В сообщении Европейского космического агентства отмечается, что загрязнение воздуха более всего заметно в крупных городах и вдоль судоходных путей.
Российский специалист по озоновому слою — завлабораторией Арктического и антарктического научно-исследовательского института Владимир Радионов, со своей стороны, пояснил, что озоновая дыра над Антарктидой появляется каждую осень, но затем затягивается и вновь возникает в конце года.
По его словам, "с ноября по май озоновых дыр над Антарктидой нет". В комментарии РИА Новости эксперт также уточнил, что в период полярной ночи, которая в южном полушарии длится тогда, когда в России лето, измерения не проводятся, поэтому данные о содержании озона в атмосфере в этот момент отсутствуют.
Радионов рассказал, что российские ученые на станции Новолазаревская проводят измерения озонового слоя с 1986 года. За это время (включая антарктические экспедиции 2014-2017 годов) с сентября по ноябрь фиксировалось синусоидальное проседание уровня озонового слоя до значений ниже 200 единиц Добсона. Ученый пояснил при этом, что озоновой дырой считается содержание озона менее 220 единиц Добсона.
Озоновая дыра над Антарктидой – одна из самых серьезных угроз глобальной экосистеме, поскольку без озонового слоя Земля беззащитна перед вредным ультрафиолетовым излучением Солнца, напоминает РИА Новости.
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