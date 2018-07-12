Драка босоногих сочинских водителей попала на видео

Вчера днем, 11 июля, в Сочи прохожие наблюдали ссору двух водителей на улице Транспортная, громко ругавшихся из-за того, что один подрезал другого. Конфликт быстро перешел в потасовку — вскоре разгоряченные мужчины стояли босиком на газоне и отчаянно лупили друг друга.

Спустя пару минут к оппонентам подошел прохожий и разнял драчунов со словами: "Ты побил его, он тебя побил, все, сели и уехали!" В результате распалившиеся водители понемногу успокоились, а затем отправились по своим делам.

На данный момент в полицию никто из участников конфликта не обращался.