Кремль: заявления Трампа не осложнят и так непростые переговоры с Путиным
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявления главы Белого дома о Европе и России не осложнят. Они и так будут сложными, учитывая объем стоящих на повестке дня разногласий, пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
РИА Новости напоминает, что Трамп попрекнул Европу российским газом, заявив о газовой зависимости Берлина от Москвы. Президент США считает недопустимым, что миллиарды долларов тратятся на совместные энергетические проекты в Европе, когда эти деньги могли пойти на нужды военного сотрудничества в рамках НАТО.
Presidents have been trying unsuccessfully for years to get Germany and other rich NATO Nations to pay more toward their protection from Russia. They pay only a fraction of their cost. The U.S. pays tens of Billions of Dollars too much to subsidize Europe, and loses Big on Trade!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.
....On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.
Трамп считает, что США тратят слишком много денег на защиту плохих границ Европы. Он отметил, что европейские страны стали тратить больше денег на военные проекты, но этого недостаточно. На саммите Североатлантического альянса в Брюсселе Трамп потребовал от своих союзников увеличить военные расходы с 2 до 4 процентом ВВП.
Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2018 г.
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. В Финляндию президент США отправится как раз из Брюсселя с саммита Североатлантического альянса, дисциплину среди членов которого подтянуть Трампу все же удалось. Общий бюджет Альянса достиг почти 14,5 миллиарда долларов. 26 из 28 восьми стран-участниц хоть и артачились, но все-таки согласились увеличить отчисления в оборонную копилку.
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