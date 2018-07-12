В подмосковной Малаховке опасная дорога осталась без лежачих полицейских
Лихачи стали огромной проблемой для подмосковной Малаховки, где улицы напоминают высокоскоростные магистрали. Мимо домов машины несутся на бешеной скорости. Люди опасаются выпускать детей, да и сами забыли о прогулках. До недавнего времени гонщиков сдерживали лежачие полицейские, но их почему-то убрали.
— Вот в этом месте был установлен полицейский, он не превышал норму.
Жители сразу двух улиц в поселке Малаховка каждый день словно на автобане. Машины мимо их домов несутся, не сбавляя скорость. Люди боятся отпускать детей одних.
"У меня две внучки, я не могу их выпустить на улицу, ни с собакой чтобы они прошлись, хотя уже девочки взрослые, а тем более на велосипедах — это вообще смерти подобно!" — говорит Елена Мартынова.
"Есть одинокие старики, они ходят с палочками по этой улице и все время, особенно зимой, отпрыгивают на сугробы", — рассказывает Елена Солопова.
По улице Фрунзе и параллельной ей Республиканской водители объезжают пробку по Быковскому шоссе. Тротуаров на улицах нет. О прогулках с колясками местные мамы давно забыли.
Эти кадры местные жители сняли на улице Республиканской: машины едут одна за одной. В час пик вообще не выйти из дома. Один человек уже попал под колеса машины, получив серьезные травмы.
На одном из самых узких мест на этой улице люди каждый день рискуют жизнью. Видно, что до машины всего несколько сантиметров — можно получить травму.
А если вам попалась встречная машина — движение на обеих улицах двухстороннее — пробка обеспечена.
— Сами видите, вот, встречная машина. Сейчас будем прижиматься — кто влево, кто вправо.
— Вот сейчас вот попадаю. Извините, ребята, надо отъезжать.
Примерно полтора года назад жители собрали все необходимые бумаги, получили разрешение местной администрации и за свой счет положили искусственные неровности — так называемые лежачие полицейские. Установили соответствующие дорожные знаки. Это дало свои результаты: машины начали сбрасывать скорость, и аварийных ситуаций стало меньше. Но продолжалось это недолго: однажды ночью приехали рабочие и дорожные неровности попросту срезали. Местные жители говорят, что произошло это после жалобы одного из водителей на сайте "Добродел".
— Когда здесь было три полицейских, соблюдался скоростной режим, потому что было неудобно разгоняться. Сейчас просто машины разгоняются — здесь ничего нет, ровная дорога.
В администрации Люберец сказали, что дорожные неровности не соответствовали существующим стандартам, а сейчас все дороги в округе приводятся, что называется, к единому знаменателю.
"В нашем городском округе разработана специальная программа, в которой все эти искусственные неровности будут приведены в соответствие со СНиПами. Там будут установлены лежачие полицейские непосредственно в соответствии с теми нормами и правилами, которые необходимо соблюдать при установке данного элемента дороги", — говорит заместитель главы городского округа Люберцы Эдуард Сигалов.
Вернуть лежачих полицейских городские власти обещали уже к концу июля.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции
- Сборная России достойно завершила домашний турнир
- Президент Франции Макрон ждет встречи с Путиным на футболе
- Систему VAR не оставят в России после чемпионата мира
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Трамп попрекнул Европу газом
- Немецкий суд решил выдать Пучдемона Испании
- 9 миллиардов Захарченко перечислены в бюджет
- Озоновой дыры над Антарктидой больше нет
- Любимое место отдыха европейской богемы
Самое читаемое
-
Скончался внук Леонида Брежнева Андрей
- Из квартиры погибший звезды реалити-шоу украдены драгоценности и деньги
- DJ Smash и Тимати приехали в суд на Bentley и с телохранителями
- "Трезвая Россия" просит лишить российского гражданства автохамку Мару Багдасарян
- 8 лет охоты: в Австралии пойман гигантский крокодил
Авто.Вести.Ru
-
Lada официально представила "заряженную" Vesta Sport
- Роналду спровоцировал забастовку на заводе Fiat
- Роскошный внедорожник Rezvani Tank превратился в броневик
- Пенсионерка не отличила седан от кроссовера и угнала чужую машину
- УАЗ начал продавать долгожданную новую версию грузовика
Экономика
-
Саммит НАТО: Трамп требует от ЕС платить 4% ВВП
- Трамп: поток "трубопроводных долларов" через РФ неприемлем
- ФРС пытается предсказать новый кризис
- Товарооборот РФ растет по всем направлениям
- Какие компании максимально эффективно используют рабочую силу?
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- 5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
Путин посетил Валаам
- Мощное наводнение в Забайкалье
- Спасение детей в Таиланде: ликуют все, кроме Илона Маска
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Во дворе дома на Ленинском проспекте поймали двухметровую змею
- Для пациентов детского хосписа устроили футбольный матч
- Компания лихачей сняла на видео дерзкий заезд на BMW
- "Аптекарский огород" приглашает полюбоваться цветением кувшинок
- Черные экскурсоводы в храмах искусств: реальна ли угроза?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новый тест точно определит продолжительность жизни человека
- Искусственный интеллект находит партии отдельных инструментов в звучании оркестра
- Обнаружен древнейший радиосветильник во Вселенной
- Виртуальный Эйнштейн поможет неуверенным людям поумнеть
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков