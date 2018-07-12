Генсек НАТО: Грузия в будущем станет членом Альянса
В будущем Грузия станет членом НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он провел краткую встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили на полях саммита в Брюсселе. При этом Столтенберг не сообщил, когда именно Грузия сможет войти в Альянс. Как сообщает ТАСС, в этом году исполнилось 10 лет решению саммита НАТО в Бухаресте, где было обещано, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.
Также Столтенберг похвалил Тбилиси за успехи на пути реформ и призвал продолжать идти тем же путем. Кроме того, он выразил признательность Грузии, в которой находится один из самых больших военных контингентов для операции НАТО в Афганистане.
Сегодня в Брюсселе проходят две последние сессии саммита НАТО: встреча с партнерами с участием Грузии и Украины, а также заседание глав более 50 стран участниц коалиции по Афганистану. Накануне во время первого дня саммита Дональд Трамп упрекнул Германию в том, что она "платит России миллиарды", а США при этом должны тратиться на оборону ФРГ. По словам американского лидера, НАТО необходимо разобраться с этой ситуацией.
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