Генсек НАТО: Грузия в будущем станет членом Альянса

В будущем Грузия станет членом НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он провел краткую встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили на полях саммита в Брюсселе. При этом Столтенберг не сообщил, когда именно Грузия сможет войти в Альянс. Как сообщает ТАСС, в этом году исполнилось 10 лет решению саммита НАТО в Бухаресте, где было обещано, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.

Также Столтенберг похвалил Тбилиси за успехи на пути реформ и призвал продолжать идти тем же путем. Кроме того, он выразил признательность Грузии, в которой находится один из самых больших военных контингентов для операции НАТО в Афганистане.

Сегодня в Брюсселе проходят две последние сессии саммита НАТО: встреча с партнерами с участием Грузии и Украины, а также заседание глав более 50 стран участниц коалиции по Афганистану. Накануне во время первого дня саммита Дональд Трамп упрекнул Германию в том, что она "платит России миллиарды", а США при этом должны тратиться на оборону ФРГ. По словам американского лидера, НАТО необходимо разобраться с этой ситуацией.