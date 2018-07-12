В Совфеде считают заявления Тимошенко по Крыму подготовкой к выборам

Заявления главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о возвращении Крыма украинской стороне – накрутка рейтинга перед президентскими выборами, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

В интервью RT сенатор заявил, что эти заявления "нереалистичны и невыполнимы" и порекомендовал Тимошенко говорить "о чем-то другом". "Больше чем уверен, она сама в эти заявления не верит", — подчеркнул Цеков.

Ранее Тимошенко заявила, что Украине необходимо усилить армию и провести переговоры в будапештском формате, чтобы вернуть Крым.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году лидерами России, Украины, США и Великобритании. Документ тогда обязывал Украину соблюдать положения о нераспространении ядерного оружия, взамен страны, подписавшие договор, должны были уважать суверенитет Украины.

По мнению Цекова, работа в этом формате не имеет смысла, поскольку договор нарушили ЕС и США.