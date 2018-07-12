9 миллиардов Захарченко перечислены в бюджет

На 9 миллиардов рублей пополнился российский бюджет. На счет казначейства России перечислил обращенное в доход государства имущество полковника Дмитрия Захарченко Следственный комитет России. Таким образом было исполнено решение Никулинского районного суда Москвы.

Уголовное дело экс-замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко расследовано по трем эпизодам, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Захарченко обвиняется в получении двух взяток и в препятствовании проведению предварительного расследования.

В 2014 году Захарченко вместе со своим соучастником, также представителем правоохранительных органов, вымогали 5 миллионов долларов у занимавшегося ресторанным бизнесом и поставками продуктов предпринимателя. Под угрозой невозможности ведения бизнеса предприниматель передал вымогателям 800 тысяч долларов. Соучастник Дмитрия Захарченко в настоящее время находится в розыске.

На следующий год за общее покровительство Захарченко потребовал от этого предпринимателя скидку в 50% при обслуживании в сети ресторанов. Используя скидочную карту, Захарченко при ежедневном посещении ресторанов сэкономил более 3 миллионов рублей. При этом средний счет Захарченко составлял 80 тысяч рублей. Это было квалифицировано как взятка в виде незаконных услуг имущественного характера.

В 2016 году Захарченко предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по делу о мошенничестве. Он организовал вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.