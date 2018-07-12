Трамп: Путин - мой соперник, но может стать другом
Дональд Трамп считает Владимира Путина соперником, но не врагом. При этом, по его мнению, российский лидер со временем может стать его другом. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.
"Он представляет Россию, я представляю Соединенные Штаты. Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды", — отметил американский лидер.
Также Трамп сказал, что Путин был с ним мил при встрече, и Трамп тоже "был мил". Он надеется, что им удастся поладить.
Как сообщает "Интерфакс", Трамп обозначил ключевую повестку предстоящих переговоров. По его словам, он хочет обсудить ситуацию в Сирии, на Украине, а также задать "любимый вопрос о вмешательстве в выборы". Вместе с тем он заметил, что не ждет "от этой встречи очень многого".
В ходе пресс-конференции он заявил, что недоволен ситуацией вокруг Крыма, но возложил ответственность за нее на бывшего американского лидера Барака Обаму.
"Это было во время Барака Обамы, а не Трампа. Я бы не позволил этому случиться, а он позволил, — сказал он. — Но я не рад ситуации вокруг Крыма".
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что переговоры двух лидеров не осложнят заявления главы Белого дома о Европе и России. По его мнению, они и так будут сложными.
Саммит Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Точное место встречи пока держится в секрете.
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