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Эмоции людей и животных 2 часа назад
Лошади издают забавный звук, когда счастливы
Согласно французским учёным, когда лошади счастливы, они начинают фыркать. Открытие может помочь улучшить уход за этими величественными животными, считают авторы исследования.
Исследователи из Университета Ренн I заметили, стоит лошадям перебраться в лучшие условия содержания (например, на просторные пастбища с большим количеством пищи), как они, как правило начинают фыркать.
"Существует три важные вещи для лошадей. Они очень особенные животные", — говорит в интервью Gizmodo один из авторов исследования этолог Албан Лемассон (Alban Lemasson) из Университета Ренн I. Поясним, что этология – это полевая дисциплина зоологии, изучающая генетически обусловленное поведение (инстинкты) животных.
Во-первых, отмечает Лемассон, им не нравится находиться в изоляции в течение долгого времени, они социальные животные.
"Они также любят пастись в течение долгих часов, а не питаться урывками по три раза в день. И они любят гулять на свежем воздухе. Если они находятся долгое время в крошечных стойлах, то им от этого не очень хорошо", — объясняет он.
Так, в благоприятных условиях – на свежем воздухе, на больших пастбищах, с другими лошадьми, пасущимися целый день, – животные теоретически должны больше фыркать, поскольку они счастливы. Исследователи решили проверить такую гипотезу, подсчитав, как часто лошади фыркают в различных условиях.
Команда под руководством Матильды Стомп (Mathilde Stomp) из Университета Ренн I наблюдала за 48 лошадьми, которые находились в трёх разных условиях: одни жили в двух школах верховой езды и проводили различное количество времени в стойлах и пастбищах, другие всегда бродили по пастбищам (своего рода "натуралистическая" группа).
Как уже отмечалось выше, специалисты отслеживали, как часто лошади фыркали в разных условиях, а также то, как часто животные демонстрировали другое поведение, которое указывало бы на их настроение и общее благополучие.
Например, если уши лошадей направлены назад, то это, как считается, говорит о дискомфорте или болевых ощущениях животного. Если же уши направлены вперёд или вбок, то это говорит о положительных эмоциях. (Любопытно, что сами лошади общаются друг с другом движениями ушей).
Стомп и её коллеги использовали подобные наблюдения, чтобы рассчитать так называемый показатель хронического стресса для каждой лошади, показатель того, как беспокоится животное, а затем сравнили данные с тем, как часто они фыркают.
Чем менее напряжённой была лошадь, тем больше она фыркала. И в действительности, в более естественных условиях, где животные свободно бродили и паслись на пастбищах, они издавали забавный звук намного чаще, чем лошади из первой группы.
Кроме того, фырканье (его частота) не отличалось у лошадей разного пола и возраста. Как говорят авторы работы, животные фыркали в 10 раз чаще, когда переезжали на пастбища с новыми источниками пищи.
Исследователи не считают, что лошади фыркают ради очищения носов от пыли, поскольку те же стойла гораздо более пыльные, чем пастбища.
Тем не менее Стомп хочет повторить исследование, чтобы точно знать, действительно ли фырканье связано с положительными эмоциями. И хотя эта работа проводилось только во Франции, она уверены, что результаты можно применить к лошадям во всём мире.
По крайней мере один этолог согласился с такими выводами. "Это действительно простой показатель, который каждый может заметить", — говорит Катрина Меркиес (Katrina Merkies) из Гуэлфского университета, Канада.
По её мнению, будучи более осведомлённым о различных ситуациях, при которых лошади фыркают, специалисты смогут чаще создавать животными благоприятные условия.
"Делая это, мы можем способствовать улучшению самочувствия наших животных", — говорит Меркиес.
Эксперты намерены изучить также невокальные звуки, дабы понимать, с каким настроением они связаны.
Результаты исследования представлены в научном издании PLoS One.
К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что между лошадью и всадником образуется прочная двусторонняя связь. Учёные также нашли доказательства эмоциональной связи человека и лошади и выяснили, что эти животные обязательно припомнят, в каком настроении с ними общались в прошлый раз.
Кроме того, они не только способны понимать эмоции человека, но и выражать некоторые из них как люди.
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