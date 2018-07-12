С 12 по 21 июля в ночном российском небе будет пролетать МКС

Россияне смогут невооруженным глазом увидеть пролет Международной космической станции с 12 по 21 июля, сообщает ТАСС. Заметить МКС можно после полуночи, станция будет напоминать яркую быстро двигающуюся звезду.

МКС движется с запада на восток, а по яркости может соперничать с Юпитером и Венерой. Станцию можно будет увидеть на большей части России.