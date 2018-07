Жириновский: Англия проиграла, потому что на трибунах не было Мэй

Главную причину поражения сборной Англии в полуфинальной встрече с Хорватией назвал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В интервью телеканалу "Россия 24" он заявил, что англичан подвело отсутствие на трибуне Терезы Мэй.

Если бы премьер-министр Великобритании приехала в Россию поддержать своих футболистов, то англичане бы обязательно выиграли матч с хорватами, убежден Жириновский. Лидер ЛДПР лично был на трибуне "Лужников" во время матча Хорватия-Англия. Он признался, что следит за всеми матчами чемпионата мира по футболу в России. А на московском полуфинале болел за хорватскую сборную, поскольку это "балканские, близкие нам народы".

11 июля Тереза Мэй ограничилась пожеланием успеха английской футбольной сборной в Twitter.

Gareth Southgate and the @England boys have done a fantastic job, and I wish them all the very best of luck tonight. #ENGCRO #ThreeLions #WorldCup2018 pic.twitter.com/g8syTLr0hn