В Новосибирской области столкнулись микроавтобус и грузовик: погиб один из водителей

В Татарском районе Новосибирской области 11 июля на трассе Р-254 произошло ДТП с участием трех автомобилей — двух грузовиков и микроавтобуса "Соболь", который сначала столкнулся с одной фурой, а затем задел другую.

Раздался взрыв, и задымились оба грузовика. Один из них был оперативно потушен очевидцами, а второй выгорел почти полностью.

В результате аварии водитель "Соболя" погиб на месте. О состоянии других участников ДТП не сообщается.