Удар в спину: Павел Грудинин после 37 лет брака сообщил супруге о разводе по СМС
С шокирующими заявлениями выступила в программе "Прямой эфир" пока еще жена Павла Грудинина – "клубничного короля", принимавшего участие в выборах президента России от КПРФ и народно-патриотических сил.
Ирина Грудинина в эксклюзивном интервью Андрею Малахову рассказала, что муж, с которым они прожили 37 лет и были венчаны после 20 лет супружества, подал на развод. Но самое унизительное, признается она, что он даже не удосужился поговорить с пока еще официальной женой лично, а оповестил о разводе по СМС.
Заседание суда назначено на 16 июля, а о том, по какой причине ее туда вызывают, Ирина узнала от сына. Это стало для женщины, которая со студенческих времен была тылом для мужа, настоящим ударом в спину.
По ее словам, Грудинин не только по-человечески не поговорил с о разводе, но и вообще отказался от общения – даже не пришел на похороны ее родителей и не прислал соболезнований.
Ирина рассказывает, что большим сюрпризом для нее оказались и всплывшие в СМИ сведения о ценных бумагах и миллиардных счетах Павла в иностранных банках.
Пока еще жена экс-кандидата в президенты от КПРФ признается: она всегда понимала, что доходы мужа выше тех, что он декларировал раньше, и даже знает источники этих доходов.
Однако, по словам Грудининой, у нее своего имущества практически нет. Обе квартиры – в Москве и Совхозе имени Ленина – достались ей от родителей. Наличие особняка в Лондоне, который приписывает ей пресса, Ирина категорически отрицает.
Более того: она подозревает, что муж не собирается с ней делиться нажитым в браке, но намерена требовать положенную ей половину по суду.
Что же касается измен Грудинина, то, говорит Ирина, это предательство мужа – не первое: он и раньше бывал ей неверен, однако потом возвращался, просил прощения и обещал, что это не повторится. Но потом появлялись новые любовницы, и все повторялось вновь.
Именно поэтому в серьезность отношений с молодой женщиной — юристом Совхоза имени Ленина Ксенией Кутюхиной она поначалу не верила. Думала, что это очередное увлечение, и муж вновь вернется в семью. И тут вдруг – СМС о разводе.
Про Ксению, которую Грудинин называет "ангелом", Ирина говорит: "Легко быть ангелом, когда приходишь на все готовое: богатый мужчина, жилье, няни и домработницы. А вот когда оба – студенты, живущие то у одних родителей, то у других, когда нет денег и нужно зарабатывать их на грядках, когда надо растить детей в условиях дефицита, – быть ангелом намного сложнее".
Безденежье в молодые годы, бандитские нападения в 1990-х, ДТП, в котором чуть не погиб младший сын: через какие ужасы пришлось супруга пройти вместе? Как они ведут себя теперь, случайно сталкиваясь на улице в Совхозе, и почему Ирина не уехала из него? Как развод родителей рассорил их детей? Чью сторону в конфликте заняли Артем и Антон, и что ответил им отец на вопрос о детях Кутюхиной?
Вся подноготная скандального развода экс-кандидата в президенты Павла Грудинина в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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