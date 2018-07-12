Президент продлил российские контрсанкции на 2019 год

Президент России Владимир Путин продлил действие ответных мер на антироссийские санкции на 2019 год. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Правительству поручено обеспечить выполнение указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных мер.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС и США, в числе которых экономические, индивидуальные, а также санкции по Крыму. Все меры регулярно продлеваются.