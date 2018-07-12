Суд Австрии признал права России на водки Stolichnaya и Moskovskaya

Верховный суд Австрии признал окончательными выводы голландских судов о правах Федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" на всемирно известные товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Союзплодоимпорта", таким образом, признано незаконным владение данными товарными знаками компанией Spirits International B​​​.V. (Spirits). Дело о правах на оспариваемые товарные знаки отправлено на повторное рассмотрение.

Кроме того, Верховный суд Австрии вынес ключевое решение в австрийском судебном процессе, который длится с 2004 года, и создал прецедент для всех судов стран-членов ЕС.

"Союзплодоимпорт" является правообладателем ряда товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию.

В 1997 году права на данные бренды купил за бесценок предприниматель и друг покойного олигарха Бориса Березовского Юрий Шефлер. В 2001 государство начало процесс национализации всех утраченных брендов, в связи с чем начались и судебные тяжбы за советские алкогольные марки. На территории России права на "Столичную" и "Московскую" были переданы федеральному казенному предприятию (ФКП) "Союзплодимпорт". Тогда Шефлер перенес производство купленных им брендов водки за рубеж.