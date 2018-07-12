60 минут. Грузия интересна НАТО лишь как военный плацдарм

"Мы видим, как НАТО разрушает свой собственный устав, ведь Альянс создавался как организация оборонного плана. При объединении Германии было подписано соглашение "Два плюс четыре", в котором четко было написано, куда кто может расширяться", — заявил в эфире программы "60 минут" главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский, комментируя информацию о вступлении Грузии в НАТО.

По его словам, после 1990 года Североатлантический союз делает все, чтобы эти соглашения поломать.

"Правила, которые еще вчера казались незыблемыми, сегодня не стоят ничего, — подчеркнул эксперт. — На сегодняшний момент НАТО — это организация нападения. То, что мы сейчас наблюдаем – это этап перехода от холодной войны к возможному началу военных действий. Мне кажется, это очень опасный шаг".

Во время двухдневного саммита НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса.

"Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО", — заявил Йенс Столтенберг.

По его словам, альянс впечатлен прогрессом, которого Тбилиси добился на пути реформ, и призывает страну продолжать в том же духе.

В мае премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что страна вступит в НАТО к 2021 году. До этого грузинский президент Георгий Маргвелашвили говорил, что страна выполнила все пункты своего "домашнего задания", в том числе провела необходимые реформы и исполнила различные требования, которые предъявила НАТО для вступления в организацию.

В российском МИД считают, что дальнейшее углубление сотрудничества Грузии и НАТО — это угроза безопасности Закавказья.

Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов, выступая в студии "60 минут" отметил, что имеющихся у России сил на юге страны вполне достаточно, чтобы умиротворить возможные грузинские выступления как против России, так и против Абхазии и Южной Осетии.

По мнению эксперта, в случае агрессивных действий Тбилиси, НАТО не будет его поддерживать. Грузия интересует НАТО не своими мизерными военными возможностями, а в свете озвученной 11 июля инициативы о создании к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию за 30 дней.

"Грузия интересна альянсу только как плацдарм, чтобы наращивать группировку с южного подбрюшья России", — сказал Андрей Фролов.