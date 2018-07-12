Внук Владислава Третьяка подписал контракт с рижским "Динамо"

Рижское "Динамо" заключило пробный контракт с 21-летним Максимом Третьяком. Решение о заключении постоянного контракта будет принято не позже, чем за три дня до начала регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне внук трехкратного олимпийского чемпиона и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка выступал за "Адмирал" из Владивостока. Он сыграл один матч против тольяттинской "Лады", в которой отразил 20 бросков из 22. Также Третьяк играл в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за клубы "Южный Урал" (Орск) и "Звезда" (Чехов), и за выступающий в Азиатской лиге "Сахалин".

Максим Третьяк пройдет с рижским "Динамо" предсезонные сборы. Если молодой вратарь устроит динамовцев, то с ним будет заключен постоянный контракт.