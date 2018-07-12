Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом в мэры Москвы

Действующий мэр российской столицы Сергей Собянин зарегистрирован Мосгоризбиркомом в качестве кандидата на должность столичного градоначальника на предстоящих выборах, передает РИА Новости.

2 июля Собянин сдал 39689 подписей избирателей в избирком как самовыдвиженец, а также 115 подписей муниципальных депутатов — это максимально возможное число подписей депутатов, которое кандидаты могут предоставить в избирком​​​.

Как сообщалось, выборы мэра Москвы состоятся в столице 9 сентября. На регистрацию кандидатами подали документы более 30 человек, но свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие сняли свои кандидатуры по собственному желанию.

При этом бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову от партии "Гражданская платформа", и самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову из-за подачи неполного пакета документов было отказано в регистрации.