В одной из старейших клиник Подмосковья проходит масштабная модернизация

В больнице Красногорска осваивают новейшие методы диагностики и лечения. Например, теперь здесь могут спасать пациентов со сложными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как больница выходит на ведущие позиции в областном здравоохранении?

Александра Юрьевича мучили сильные боли в сердце. Обследование показало угрозу инфаркта.

— Вовремя не сделаешь — будет инфаркт или инсульт. Сейчас лучше, нагрузки стал легче переносить.

Еще несколько лет назад гибель от инфаркта была на одном из первых мест среди причин смертности в Московской области. Но ситуацию удалось переломить благодаря внедрению передового оборудования и привлечению высококлассных специалистов. В Красногорской городской больнице номер один ежедневно спасают десятки жизней.

"Выбирается стент по размеру пораженного участка. Он, как по рельсам, доставляется по гиду к пораженному участку. Раздувается баллон, стент распрямляется, и раскрывается пораженный участок", — рассказывает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Регионального сосудистого центра Олег Соловьев.

Микроскопический зонтик раздвигает стенки суженного сосуда и восстанавливает кровоснабжение. Но еще более важна диагностика. Благодаря коронографии ишемическую болезнь сердца теперь выявляют на самых ранних этапах.

"Мы за пять лет спасли порядка 19 тысяч основных сосудистых катастроф. И, если говорить о Красногорске, смертность по кардиологии здесь упала в два раза", — говорит министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

Это стало возможным в том числе благодаря модернизации медицинских комплексов и их современному оснащению.

"За последние четыре года мы со 120 почти до 180 миллиардов увеличили финансирование системы здравоохранения — на капитальный ремонт больниц, на закупку оборудования и, конечно, на привлечение врачей", — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В этой больнице в Красногорске сейчас завершается масштабный ремонт. Полностью реконструирован фасад, палаты сделали просторнее, а самое главное — все операционные теперь оборудованы по последнему слову медицинской техники.

Реконструируются старые и создаются новые перинатальные центры. Одно из флагманских медицинских учреждений региона построили в Коломне. Здесь помогают детям с самыми сложными патологиями, а квалификация персонала позволяет выхаживать новорожденных весом всего 500 граммов.