Хозяйка нашла таксу, выпавшую из самолета и шесть дней скитавшуюся по пустыне

Шесть дней пришлось скитаться по пустыне Атакама в Чили таксе по кличке Гаспар после того, как она выпала из самолета.

Ее хозяйка Дженис Кавьерес, летевшая с подругой местным рейсом, была ошеломлена, когда во время приземления в аэропорту Икике обнаружила разломанную переноску. Гаспара в ней не было.

Сотрудники аэропорта предположили, что переноска выпала из грузового отсека при посадке самолета и сломалась. Появилось предположение, что испуганный Гаспар убежал в близлежащую пустыню.

Хозяйка таксы кинула клич в соцсетях. Откликнулись те, кто говорил, что действительно видел таксу в пустыне, но она убегала от людей.

Авиакомпания и местные военные предоставили хозяйке собаки транспорт и людей для помощи в ее поисках. К счастью, таксу удалось найти и вернуть хозяйке, пишет Mirror.

Ветеринар, осмотревший Гаспара, сказал, что он был сильно истощен. Однако уже через несколько дней после спасения Гаспар набрал вес. Авиакомпания свою ответственность за произошедшее признала и проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить причины выпадения переноски из грузового отсека.