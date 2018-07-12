Госдума одобрила закон о снижении неустойки за просрочку алиментов

Государственная Дума РФ на третьем чтении утвердила закон о снижении размера неустойки за просрочку алиментных выплат с 0,5% до 0,1%.

Автором законопроекта выступила депутат от КПРФ Тамара Плетнева, которая является председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщает ТАСС.

В случае возникновения задолженности алиментщик обязан уплатить неустойку – определенный процент от всей суммы невыплаченных алиментов за каждый просроченный день. Законопроект внесет изменения в статью 115 Семейного кодекса РФ: процент неустойки снизится с 0,5% до 0,1%. Помимо этого, суд сможет уменьшать размер неустойки с учетом материального и семейного положения алиментщика в определенных случаях – если неустойка "несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов". Также суд теперь будет вправе освобождать плательщика от долга по неустойке в случае наличия уважительной причины задержки и объективной неспособности алиментщика погасить возникший долг.

Ранее Тамара Плетнева выступала с заявлением о том, что российским девушкам не стоит вступать в интимную связь с иностранцами во время проведения чемпионата мира по футболу в России.