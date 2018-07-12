Найдены древнейшие каменные орудия за пределами Африки

Орудия, найденные в Китае, заставляют пересмотреть сроки выхода человека из Африки. Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature. Ведущим автором работы стал Чжаоюй Чжу (Zhaoyu Zhu) из Института геохимии Гуанчжоу, КНР.

Артефакты были обнаружены в регионе Шанчэн на Лёссовом плато в Китае. 17 геологических слоёв сохранили почти непрерывную археологическую летопись пребывания здесь человека. Древнейшим из найденных инструментов 2,12 миллиона лет. Это на 270 тысяч лет больше, чем находкам из Дманиси (Грузия), которые ранее считались древнейшими следами пребывания человека за пределами Африки. Самым молодым орудиям 1,2 миллиона лет.

Особенно богаты артефактами 11 слоёв, сформировавшихся в тёплом и влажном климате. Здесь их обнаружено 80 штук. Ещё 16 находок было сделано в шести слоях, сложившихся в более прохладных и сухих условиях. Все пласты датированы палеомагнитным методом.

Найдены скребки, рубила и другие разновидности примитивных каменных орудий. Артефакты сохранили следы изготовления, так что сомнений в их искусственном происхождении нет. Большинство из них сделаны из кварца и кварцита, добытых в горах в 5–10 километрах от стоянки. Также найдены кости убитых и съеденных животных возрастом 2,12 миллиона лет. Человеческих останков не обнаружено.

Разумеется, эти орудия не были сделаны Homo sapiens. В столь давние времена нашего вида просто не существовало. Возможно, в Китае отметились Homo habilis или их родственники. Пока рядом с этими артефактами не найдено костей их изготовителей, установить видовую принадлежность последних практически невозможно.

"Наше открытие означает, что теперь необходимо пересмотреть сроки, когда ранние люди покинули Африку", – говорит соавтор работы Робин Деннелл (Robin Dennell) из Университета Эксетера.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о древнейших останках Homo sapiens за пределами Африки и вообще на Земле. Также мы рассказывали о каменных орудиях, оставленных в Индии людьми неустановленного биологического вида.