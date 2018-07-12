Лондонский "Челси" все-таки уволил главного тренера команды Конте

Руководство клуба английской футбольной премьер-лиги "Челси" во главе с владельцем команды российским бизнесменом Романом Абрамовичем все-таки решило расторгнуть контракт с итальянским главным тренером команды Антонио Конте. Он покинет лондонский клуб в ближайшее время.

Под руководством Конте "аристократы" заняли в минувшем сезоне премьер-лиги только 5-е место, не попав даже в Лигу чемпионов. В результате, как сообщает Sky Sport Italia, лондонцы уволили тренера, который работал в команде с 2016 года и в 2017-м сделал кулб чемпионом Англии и финалистом Кубка страны.

Напомним, что летом прошлого года "Челси" переподписал контракт с итальянцем на два сезона, но Конте продержался всего один. "Желтая" пресса не раз отправляла тренера "Челси" в отставку и вот она наконец-то состоялась. Главным претендентом на место Конте является его соотечественник Маурицио Сарри.