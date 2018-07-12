Верховный суд Индии призвал власти снести Тадж Махал

"Отремонтируйте Тадж Махал, или снесите его вообще!" С таким эмоциональным призывом обратился к индийскому правительству Верховный суд страны, сообщает The Sudney Morning Herald.

Конечно, это не призыв к вандализму, а крик о помощи, поскольку нужны срочные меры для спасения одного из чудес света.

Тадж Махал ежедневно посещают до 200 тысяч человек, однако правительство не делает ничего, чтобы сохранить светлый мрамор от загрязнения.

Белизне уникального здания особо вредят насекомые, а от плесени и ухудшения экологии в последние годы стены покрываются трещинами. В итоге белый полупрозрачный мрамор темнеет, а кое-где — зеленеет.

О том, что пора спасать святыню, эксперты говорят уже 10 лет, и вот теперь прозвучал столь радикальный призыв Верховного суда Индии. Чтобы не смотреть, как разрушается это чудо света, они просят спасти его — или уничтожить. Ну, или хотя бы закрыть, чтобы не видеть, как Тадж Махал разрушается, сообщает "Россия 24".