Дуда: Польша по-прежнему считает Бандеру и Шухевича преступниками

Власти Польши не могут согласиться с отрицанием преступной деятельности пособников нацистской Германии и идеологов украинского национализма Степана Бандеры и Романа Шухевича, передает ТАСС.

Как заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда, такие как Шухевич и Бандера являлись преступниками, которые несут непосредственную ответственность за преступления, совершенные против народа Польши. "Мы не можем согласиться с тем, что эти люди не считаются преступниками, что их нельзя будет называть преступниками", — сказал он.

Также Дуда задался вопросом, по какой причине украинские власти не соглашаются на проведение эксгумаций в местах массовых захоронений жертв Волынской резни, находящихся на их территории. "Вы боитесь, что в результате этих эксгумаций выяснится историческая правда?" — спросил он.

Как известно, в последнее время заметно обострились отношения Украины и Польши в вопросах исторической памяти. Польские власти негативно воспринимают проводимую нынешним руководством Украины политику героизации боевиков Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и ее лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков в 1942-1945 годах на Волыни. В 2016 году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом.

В Польше приняли закон, запрещающий пропаганду в стране бандеровской идеологии и отрицание геноцида поляков на Волыни, за нарушение которого предусмотрена уголовная ответственность.