Должникам вылет запрещен: кто виноват и как себя обезопасить?

Около 100 тысяч москвичей не смогут выехать за рубеж из-за долгов по кредитам, штрафам и коммунальным услугам. Некоторые из них понимают, что отпуск срывается, уже на паспортном контроле в аэропорту. Причем проблемы возникают у людей, которые уже погасили задолженности, а некоторые страдают по вине двойников.

"В пересечении границы Российской Федерации вам отказано!" — фразу, оглушающую, как ушат холодной воды, все чаще слышат в разгар сезона отпусков задолжавшие кому-то россияне. Причем слышат уже на погранконтроле, практически стоя у трапа самолета с собранными чемоданами и оплаченными путевками в кармане.

— Я ждал почти час около кабинета, потом вышли и сказали: вы никуда не летите. Был испорчен отпуск и потрачены деньги на билеты, аренду машины, квартиры.

Станислав Смагин еще полгода назад попал в базу должников по коммунальным платежам из-за нерадивых квартирантов. Сам долг он погасил, как только о нем стало известно. Не сделал лишь одного — не отвез квитанцию об оплате судебным приставам.

— Оказывается, сам гражданин должен уведомлять судебных приставов о том, что долг погашен.

"Постановление об ограничении выезда за пределы РФ выносится, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей в случае, если это исполнительное производство касается алиментных платежей и возмещения ущерба. В остальных случаях — если идут взыскания свыше 30 тысяч рублей", — объясняет зам старшего судебного пристава межрайонного отдела по особым исполнительным производствам ФССП по г. Москве Светлана Гатальская.

Узнать о своих задолженностях можно на сайте службы судебных приставов. Роман Петров так и сделал. Обнаружив долг по налогам на 30 тысяч рублей, поинтересовался, как лучше расплатиться.

"До этого мне пришла СМС от банка, что мой счет арестован. Мне сказали: так как там 16 тысяч у тебя арестовано, ты можешь доплатить вот этот остаток. Я, соответственно, оплатил", — говорит он.

Уже в аэропорту Внуково выяснилось: Роман все еще числится должником, потому что арестованные средства не были списаны с его счета. Вылет пришлось переносить, чтобы все уладить.

— Но самое главное неудобство — у нас был большой пеший поход по Турции, я отстал от своей группы. И, соответственно, там автобусы не ездят, и я должен был где-то в глубокой деревне в горах их найти!

Однако для того, чтобы попасть в стоп-лист погранслужбы, необязательно даже делать долги.

"Я хотела лететь в отпуск в Грецию, на остров Крит, и по прохождении пограничного контроля, у меня изъяли мой загранпаспорт. За мной никаких долгов нет, нигде ничего не числится, кредиток я не брала", — говорит Светлана Николаева.

Светлана Николаева обнаружила в базе должников своего полного двойника, из-за которого и пострадала.

— Высвечивается, что есть некий должник Николаева Светлана Юрьевна с моей же датой рождения, зарегистрированная: Россия, город Ульяновск.

— Но это реальный человек, да?

— Я не знаю, наверное, реальный.

— То есть, это не кто-то под вас подстраивается?

— Возможно, это поддельный паспорт.

"Даже при условии, что совпадает и место рождения, идентифицировать обязаны приставы. Если вам ограничивают выезд по причине того, что произошла техническая ошибка и сбой, несет ответственность, безусловно, служба, которая вам запретила выехать", — говорит адвокат Тимур Маршани.

Но на деле не все так просто. Зарплатный счет Светланы даже пытались арестовать. Чужой долг перестали требовать лишь после того, как она написала жалобы во все инстанции. Но за границу по-прежнему не выпускают.

— Сейчас они говорят: мы не можем отменить постановление на выезд, об ограничении моего выезда из РФ, так как оно вынесено на другую Николаеву Светлану Юрьевну.

Вывод один: прежде чем укладывать в чемоданы купальники и крем от загара, проверьте все базы данных должников. Кроме службы судебных приставов, это еще и ЖКХ, ГИБДД, налоговая инспекция. Не исключено, что что-нибудь да найдется.