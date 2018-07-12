Самолет Sukhoi Superjet-100 совершил аварийную посадку в ЛИИ имени Громова, пострадавших нет.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал генеральный директор исследовательского института Евгений Пушкарский.

Он подчеркнул, что, несмотря на инцидент, полеты на территории ЛИИ имени Громова продолжаются в штатном режиме.

В компании "Гражданские самолеты Сухого", в свою очередь, отметили, что Sukhoi Superjet-100 получил незначительные повреждения после того, как при посадке была не полностью выпущена правая стойка шасси и заверили, что самолет вскоре будет "восстановлен для продолжения испытаний".

Его пилотировал заместитель начальника летной службы — летчик-испытатель, имеющий общий налет 11450 часов, из них на испытаниях — более 1600 часов. Также на борту находились инженер по летным испытаниям и представитель сертификационного центра. Никто не пострадал. Причины неисправности выясняются.