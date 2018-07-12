Лимузин прилетел. "Аурус" уже в Финляндии

В Финляндию доставили лимузин российского бренда "Аурус", передает телеканал "Россия 24". По планам, именно в нем будет передвигаться Владимир Путин 16 июля во время саммита России и США.

Видео с автомобилем появилось в финских СМИ. "Аурус" прилетел в Хельсинки на самолете Ил-76. Журналисты сняли, как лайнер приземляется в аэропорту, затем машину в сопровождении кортежа, предположительно, направили на стоянку.