В США задержана порноактриса, рассказавшая о связи с Трампом

В американском стриптиз-клубе задержали актрису фильмов для взрослых. Сторми Дениэлс за океаном стала особенно популярной после скандального заявления о связи с Дональдом Трампом. И ее адвокат уверен — власти теперь используют все рычаги, чтобы заставить актрису замолчать.

Женщина в строгих брюках, глухом свитере – и в наручниках! 39-летнюю актрису фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс задержали в одном из стриптиз-клубов штата Огайо. Там она позволила посетителю прикоснуться к себе. А по законам этого штата обнаженного танцора трогать не может никто, кроме членов его семьи.

Адвокат актрисы Майкл Авенатти тут же отписался у себя в твиттере: предлог для ареста – надуманный, и это все подстроено.

"Только что получил известие, что мою клиентку арестовали в штате Огайо за показ программы, с которой она объездила всю страну и продемонстрировала почти в сотне клубов. Этот арест явно имеет политическую подоплеку".

По всей видимости, речь идет о скандале, который принес Сторми сумасшедшую популярность – ее связи с президентом США Дональдом Трампом.

Случилось все, по ее словам — в 2006 году, уже после женитьбы Трампа на Мелании. Газета The Wall Street Journal сообщила, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов за молчание.

В Белом доме эту информацию опровергли, но сам Коэн подтвердил факт платежа – правда, не сообщив, за что именно отдал деньги. Но позже он подал в суд на Сторми, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения.

Порноактриса направила встречный иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, заявив, что соглашение о неразглашении недействительно, потому что там нет подписи Трампа. И она хочет разорвать его, чтобы рассказать, как все было.

Впрочем, в западных изданиях вышло уже несколько ее исповедей. Это явно сыграло на руку и подогрело интерес публики к ее выступлениям. Но, тем не менее, сегодня Стефани Клиффорд – это настоящее имя порноактрисы – предъявили обвинение за правонарушение сексуального характера сразу по трем пунктам. Из участка ее уже отпустили под залог – около 6 тысяч долларов. 13 июля она должна явиться в суд.