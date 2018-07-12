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Усиление НАТО у границ России 21 минута назад
Визит барина: на саммите НАТО Трамп отругал всех собравшихся
Военное покровительство США стремительно дорожает. На второй день саммита НАТО в Брюсселе Дональд Трамп потребовал от членов альянса увеличить расходы на оборону еще вдвое, раскритиковал безопасность европейских границ и отменил все двусторонние встречи. И в преддверии переговоров в Хельсинки напугал союзников из Восточной Европы, назвав Владимира Путина конкурентом, с которым можно наладить дружеские отношения.
Увидев Трампа в дурном расположении духа, страны-члены альянса поняли — пощады ждать не стоит. Заседание он объявил закрытым и попросил удалиться всех лишних — Украину и Грузию — а затем начал, не стесняясь в выражениях, ругать всех и каждого. За проделанную работу поставил всем двойки и потребовал увеличить оборонные расходы до 4-х процентов от ВВП.
Требования очевидно невыполнимые. До прошлого золотого стандарта Трампа в два процента смогли дотянуть лишь 5 стран альянса, те, что отмечены синим — тратят и того меньше.
Чтобы барин не гневался, сидевшие за столом лидеры дружно обещали поднажать. Трамп немного повеселел.
"Я думаю, НАТО сейчас гораздо сильнее, чем 2 дня назад. У нас прошла фантастическая встреча всех 29 стран, и они выделяют достаточно средств. Германия заметно увеличила свои выплаты. Но она по-прежнему одна и нам нужно понять, что делать с газопроводом, потому что он прокладывается из России", — проинформировал общественность американский президент.
Германии на саммите досталось, пожалуй, больше всех. После двусторонних переговоров c Меркель, в роли хорошего полицейского пришлось выступить Мелании, которая по-дружески успокоила канцлера — мол, Трамп вспыльчивый, но отходчивый. Франция вместе с генсеком НАТО тоже заступились за Меркель.
"Я еще раз дала понять Трампу, где я вижу общие позиции с США — в политике касательно Украины, Минских соглашений. Мы тесно сотрудничаем друг с другом", — отметила Меркель.
В остальном точек соприкосновения становится все меньше. Отношения с США у членов альянса все более натянутые. Зато между собой они с удовольствием шутят и обсуждают футбол.
Канадский премьер Джастин Трюдо промахнулся мимо бельгийского коллеги Шарля Мишеля и прямиком заключил в объятия его жену. А глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер целовал всех на пути, и был настолько рад, что его, шатающегося, пришлось держать под руки. Потом помогали сойти с подиума, чтобы тот не упал на ступеньках.
Не отходил от него и президент Украины, который уверяет, на полях саммита он встретился с Трампом, хотя тот все двусторонние встречи сегодня отменил. Порошенко обещал изменить конституцию страны, но перспективу сближения с альянсом заблокировала Венгрия.
Без особого прогресса пока идут и переговоры по вступлению в НАТО Грузии. Ей по-прежнему только дают обещания. Чем вызывают раздражение грузинских властей. Однако в самой Грузии далеко не все уверены в том, что вступление в НАТО стране необходимо.
Переговоры о членстве Грузии идут уже без малого 10 лет. В том числе и потому, что в НАТО понимают — расширение альянса в эту сторону неминуемо изменит расстановку сил и ситуацию с безопасностью на европейском континенте. То, что такие шаги будут иметь свои последствия — сегодня еще раз напомнили в российском МИДе.
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