Трамп похвастался "очень приятным письмом" от Ким Чен Ына

В четверг американский президент Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter письмо об успехах в укреплении отношений Пхеньяна с Вашингтоном, которое, ему написал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает "Интерфакс".

Ким Чен Ын в письме, датированном 6 июля, подчеркивает, что надеется на дальнейшие практические действия в рамках диалога США-КНДР.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.

"Я желаю, чтобы дальнейшие практические инициативы укрепили доверие к вам, господин президент", — говорится в письме. Также Ким Чен Ын выразил убежденность в том, что "эпохальный прогресс в отношениях КНДР-США приблизит нашу будущую встречу". "Очень приятное письмо от председателя Ким Чен Ына из Северной Кореи. Достигнут большой прогресс!", — написал Трамп.

Ким Чен Ын отмечает, что совместное заявление, которое он подписал с Трампом в Сингапуре, стало "началом значимого путешествия".

"Я глубоко ценю энергичные и выдающиеся усилия, которые прикладывает господин президент для улучшения отношений между двумя странами и для добросовестной имплементации совместного заявления", — говорится в письме. Ким Чен Ын выражает надежду, что его совместные с Трампом усилия, "направленные на создание нового будущего для КНДР и США точно достигнут цели".