Трамп похвастался "очень приятным письмом" от Ким Чен Ына

В четверг американский президент Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter письмо об успехах в укреплении отношений Пхеньяна с Вашингтоном, которое, ему написал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает "Интерфакс".

Ким Чен Ын в письме, датированном 6 июля, подчеркивает, что надеется на дальнейшие практические действия в рамках диалога США-КНДР.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt