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Футбол-2018 6 минут назад
Футбол: Хорватия празднует историческую победу
Праздновать "шашечные" начали еще на поле — после победного гола. Да так, что под горячую руку попал работавший на кромке поля фотограф. Его хорваты буквально смяли во время празднования забитого мяча. Но потом, конечно, подняли и извинились. Результатом всего этого стали невероятные кадры. Ну, а в самой балканской республике сегодня — национальный праздник. Вернулись ли хорваты из фан-зоны на работу?
Проснуться утром на работу смогли сегодня, кажется, только члены хорватского правительства, но и они пренебрегли дресс-кодом и пришли на заседание в футболках с красно-белыми шашечками. Президент Колинда Грабар-Китарович хотела вновь приехать в Москву, но вместо футбола пришлось смотреть совсем не спортивное представление Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе.
11 июля, однозначно, войдет в историю Хорватии. Вся сборная уже — национальные герои, а уж праздновать хорватские болельщики умеют как никто другой. Загребу сегодня не до сна. Хорватия отмечает так, будто чемпионат мира уже выигран. Фанаты разворачивают портреты своих героев-футболистов. Тут же, на площади, где идет праздничный концерт, кто-то срывает пожарный гидрант. Болельщики, и так мокрые от прошедшего дождя, бросаются в воду.
"Мы уже купили билеты на матч в Москву, сейчас занимаемся дорогой, — рассказывает один из фанатов. — В России все очень хорошо организовано, я уже был в Нижнем Новгороде на матче с Данией. А теперь — Москва, жди нас. Мы идем, чтобы забрать кубок!".
Хотя в первой половине игры настроение было совсем другое. Хорваты выглядели абсолютно опустошенными, и к перерыву так и не смогли сравнять счет. Фанаты не расходятся даже под ливнем, который накрыл 15-тысячную фан-зону.
После перерыва начинает казаться, что надежда покидает главную площадь столицы. Еще не закончилось основное время, но в рядах обычно очень активных хорватских болельщиков уже непривычная тишина — уж слишком давно счет 1:0 не в их пользу.
Но все перевернул гол Ивана Перишича на 68-й минуте. И тут уже англичан захлестнула паника, как будто они увидели, что происходило в фан-зоне в центре Загреба. Английская пресса уже начала обсуждать игру с Францией, и получилось, что они поспешили со своими выводами. Победный гол Марио Манджукич забивает во втором экстра-тайме. По эмоциям игроков понятно: свою победу они уже не упустят.
Хорватия не только впервые в своей истории прошла так далеко, но и в истории ФИФА стала командой с самым низким рейтингом, которая сразится за Кубок мира. Как и на чемпионате мира 20 лет назад, решающий матч — с Францией, но на этот раз — в финале.
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