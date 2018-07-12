Губернатор Владимирской области посетила больницу, на которую жаловались Путину

Больницу города Струнино, на которую президенту жаловались местные жители во время "Прямой линии", посетила губернатор Владимирской области. Светлана Орлова подтвердила горожанам, что весь капитальный ремонт оплачен. Расформировать лечебное учреждение никто не собирается.

Работа с текущими обращениями горожан — чуть позже. Сначала — осмотр самого проблемного корпуса струнинской больницы, отделения дерматологии. Здесь начали делать ремонт.

Губернатор Светлана Орлова говорит: "Окна, двери, потолок, всё сделайте хорошо! — Сделаем. — Экспертиза есть? — Государственная. — Конец года, да? — Ноябрь".

Ремонт — капитальный. Прежними оставят только несущие стены и крышу. Тендер выиграла местная строительная фирма. Главврач рад — можно обратиться за гарантийным обслуживанием, если что.

"Здание наше старое, оно 1950 года, но его сейчас в порядок приведут и оно ещё послужит", — уверен Олег Аристархов, и.о. главного врача струнинской городской больницы.

Жители Струнина очень волновались, что горбольницу вообще расформируют. Придётся ездить лечиться в районный центр. Своими опасениями и поделились с Владимиром Путиным, во время "Прямой линии".

Струнинскую больницу полностью переформатируют. Например, детский дневной стационар отсюда переведут в центр города, в одно здание с детской поликлиникой. Что логично. А освободившиеся палаты после ремонта, займёт отделение реабилитации. Его раньше вообще не было.

Для больницы закупят новое оборудование. А главное — в Cтрунине с нуля построят поликлинику. Сейчас считают, сколько будет стоить проект. Министр здравоохранения Вероника Скворцова подтвердила — деньги выделят.

"Я с Вероникой Игоревной обсудила. Деньги будут федеральные, областные и районные", — отметила Орлова.

А в районной больнице — Струнинская ей подчиняется — сейчас идёт проверка. Почему пациенты покупали лекарства на свои деньги, если область выделила на это 26 миллионов рублей?

"Держитесь c ремонтом. Мы потом приедем на открытие, с подарками".