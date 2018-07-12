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12 июля 201821:21 Александр Сафронов

Дежавю спустя 20 лет: сборные Франции и Хорватии встретятся в решающем матче

Англия забивает со штрафных как 20 лет назад, матч Франция — Хорватия — как 20 лет назад и даже Дидье Дешам, 20 лет назад — капитан, сегодня — тренер, — всё это параллели уж очень похожих друг на друга чемпионатов мира. 1998-го и 2018-го.

"Не хочу сравнивать с командой 1998 года. У меня молодые парни. 14 из них не играли вообще никогда на таком уровне, не говоря о финале", — говорит Дидье Дешам, главный тренер французской сборной.

И все же он лукавит. В составе той команды, в которой он молодым уже не был, молодые были — Анри и Трезеге в 1998-м едва разменяли третий десяток и тоже ни разу не играли в финале. Как и в той, чемпионской сборной, в этой — в составе форвард неудачник Жиру. Тогда им был Гиварш. Архитектора французских атак Зидана в 1998-м уже коротко прозвали "Зизу", его преемника Гризмана — кличут "Гризу".

Дежавю по-французски — это и о самом матче Франция-Хорватия. 20 лет назад команды бились за выход в финал. В это воскресенье, в Лужниках поборются за Кубок Мира.

Гол Шукера в ворота французов в 1998-м помог хорвату стать самым результативным футболистом турнира. Сегодня в погоню за Шукером пустился Иван Перишич — на его счету уже 4 мяча. Последний, из которых он, как и Шукер 20 лет назад, забил в полуфинале.

Не только этот гол в матче Хорватия-Англия заставил болельщиков воскликнуть: "да это же точь в точь как в 1998-ом!" Заголовок британской Daily Mail говорит сам за себя : "Триппьер — это новый Бекхэм". Судите сами.

Филигранная точность штрафных ударов, увы, не единственное, что связало двух английских футболистов. Решающий матч против Португалии Бекхэм, из-за травмы, досматривал со скамейки запасных. Триппьера в матче против хорватов уводили под руки. И снова слёзы поломанного, но не сломленного игрока.

И всё-таки в правиле совпадений должно быть исключение — 20 лет назад британские СМИ заклевали "трёх львов" за поражение от Аргентины. Сегодняшние заголовки утверждают, что единая команда, как и страна — куда важнее победы в финале чемпионата мира.

"Россия нас связала. Влево, вправо, Брекзит, не Брекзит, после всего этого мы снова одна страна".

Одна страна стала такаой благодаря другой стране — хозяйке чемпионата — уверен защитник "львов" Кайл Уокер.

"Моё сердце разбито, я подавлен. Но знаете что: нам было так хорошо здесь, в России. Здесь мы чувствовали, как наш коллектив становится сплочённее, как будто мы на родине".

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