Дежавю спустя 20 лет: сборные Франции и Хорватии встретятся в решающем матче
Англия забивает со штрафных как 20 лет назад, матч Франция — Хорватия — как 20 лет назад и даже Дидье Дешам, 20 лет назад — капитан, сегодня — тренер, — всё это параллели уж очень похожих друг на друга чемпионатов мира. 1998-го и 2018-го.
"Не хочу сравнивать с командой 1998 года. У меня молодые парни. 14 из них не играли вообще никогда на таком уровне, не говоря о финале", — говорит Дидье Дешам, главный тренер французской сборной.
И все же он лукавит. В составе той команды, в которой он молодым уже не был, молодые были — Анри и Трезеге в 1998-м едва разменяли третий десяток и тоже ни разу не играли в финале. Как и в той, чемпионской сборной, в этой — в составе форвард неудачник Жиру. Тогда им был Гиварш. Архитектора французских атак Зидана в 1998-м уже коротко прозвали "Зизу", его преемника Гризмана — кличут "Гризу".
Дежавю по-французски — это и о самом матче Франция-Хорватия. 20 лет назад команды бились за выход в финал. В это воскресенье, в Лужниках поборются за Кубок Мира.
Гол Шукера в ворота французов в 1998-м помог хорвату стать самым результативным футболистом турнира. Сегодня в погоню за Шукером пустился Иван Перишич — на его счету уже 4 мяча. Последний, из которых он, как и Шукер 20 лет назад, забил в полуфинале.
Не только этот гол в матче Хорватия-Англия заставил болельщиков воскликнуть: "да это же точь в точь как в 1998-ом!" Заголовок британской Daily Mail говорит сам за себя : "Триппьер — это новый Бекхэм". Судите сами.
Филигранная точность штрафных ударов, увы, не единственное, что связало двух английских футболистов. Решающий матч против Португалии Бекхэм, из-за травмы, досматривал со скамейки запасных. Триппьера в матче против хорватов уводили под руки. И снова слёзы поломанного, но не сломленного игрока.
И всё-таки в правиле совпадений должно быть исключение — 20 лет назад британские СМИ заклевали "трёх львов" за поражение от Аргентины. Сегодняшние заголовки утверждают, что единая команда, как и страна — куда важнее победы в финале чемпионата мира.
"Россия нас связала. Влево, вправо, Брекзит, не Брекзит, после всего этого мы снова одна страна".
Одна страна стала такаой благодаря другой стране — хозяйке чемпионата — уверен защитник "львов" Кайл Уокер.
"Моё сердце разбито, я подавлен. Но знаете что: нам было так хорошо здесь, в России. Здесь мы чувствовали, как наш коллектив становится сплочённее, как будто мы на родине".
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции
- Финал чемпионата мира-2018 рассудит аргентинский арбитр
- Сборная России достойно завершила домашний турнир
- Президент Франции Макрон ждет встречи с Путиным на футболе
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
9 миллиардов Захарченко перечислены в бюджет
- Озоновой дыры над Антарктидой больше нет
- Президент продлил российские контрсанкции на 2019 год
- Любимое место отдыха европейской богемы
- Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом в мэры Москвы
Самое читаемое
-
Скончался внук Леонида Брежнева Андрей
- Из квартиры погибший звезды реалити-шоу украдены драгоценности и деньги
- DJ Smash и Тимати приехали в суд на Bentley и с телохранителями
- "Трезвая Россия" просит лишить российского гражданства автохамку Мару Багдасарян
- 8 лет охоты: в Австралии пойман гигантский крокодил
Авто.Вести.Ru
-
Lada официально представила "заряженную" Vesta Sport
- Роналду спровоцировал забастовку на заводе Fiat
- Роскошный внедорожник Rezvani Tank превратился в броневик
- Пенсионерка не отличила седан от кроссовера и угнала чужую машину
- УАЗ начал продавать долгожданную новую версию грузовика
Экономика
-
Саммит НАТО: Трамп требует от ЕС платить 4% ВВП
- Трамп: поток "трубопроводных долларов" через РФ неприемлем
- ФРС пытается предсказать новый кризис
- 80 миллиардов на промбезопасность НПЗ
- Какие компании максимально эффективно используют рабочую силу?
- Товарооборот РФ растет по всем направлениям
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- 5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
Путин посетил Валаам
- Мощное наводнение в Забайкалье
- Спасение детей в Таиланде: ликуют все, кроме Илона Маска
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост мэра Москвы
- Должникам вылет запрещен: кто виноват и как себя обезопасить?
- Для пациентов детского хосписа устроили футбольный матч
- Во дворе дома на Ленинском проспекте поймали двухметровую змею
- Компания лихачей сняла на видео дерзкий заезд на BMW
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новый тест точно определит продолжительность жизни человека
- Искусственный интеллект находит партии отдельных инструментов в звучании оркестра
- Обнаружен древнейший радиосветильник во Вселенной
- Виртуальный Эйнштейн поможет неуверенным людям поумнеть
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков