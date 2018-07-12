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12 июля 201821:28 Алена Рогозина

Рубеж, когда смерть не страшна: 75 лет бою под Прохоровкой

В России отмечают 75-ю годовщину одного из ключевых сражений Великой Отечественной. Крупнейший в истории танковый бой под Прохоровкой стал поворотным в ходе войны. До полной и окончательной победы на Курской дуге, до освобождения Белгорода и Орла, до первого военного салюта оставались еще недели кровопролитных боев.

Под высоким небом Прохоровского поля, у звонницы, — вахта памяти: 75 лет назад здесь завершилась самая страшная танковая битва в истории человечества. Ветераны в парадных кителях, звенят медали и ордена. Чеканят шаг кадеты, следом концерт сводных военных оркестров. В глазах ветеранов — гордость.

В часы самых тяжелых боев превосходство врага в людях было пятикратным, а в танках — двенадцатикратным.

Рассвет — такой же как 12 июля 1943 года. С первыми лучами солнца советские войска начинают массированную артподготовку и переходят в наступление. Из-за леса выдвигается первый танковый эшелон, а с запада уже слышен рев немецких танков. И это стратегически важно — восходящие солнце слепит противника, расстояние удается сократить.

Порядки сметались. Отборные немецкие дивизии – "Мертвая голова", "Адольф Гитлер" рвались на юг, прижали наших бойцов к железнодорожной станции Прохоровка. Тогда советские солдаты перешагнули рубеж, за которым люди уже не боятся смерти. "Все кругом горело", — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина. Женщина не считается с возрастом — ни сейчас, в 94 года, ни тогда, в 19. Она выносила раненых с поля боя, стала свидетелем танковых таранов и тяжелейших боев летом 43-го.

Быть благодарным советским солдатам Иохима Роденбана научил отец — немецкий танкист. Он был ранен. Наши солдаты, увидев санитарный самолет противника, специально остановили бой. Раненых вывезли.

"Победа на Курской Дуге — праздник национальный", — эти слова звучат уже на торжественном собрании в 237-м танковом полку. Здесь встречают легендарную Т34. Подразделения Западного военного округа демонстрируют боевое искусство. Люди на праздник идут семьями.

Курская битва — это и освобождение Орла, и Белгорода, и первый московский салют. В том сражении был окончательно переломлен ход войны.

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