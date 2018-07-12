Разбитые надежды и окна пабов: англичане не могут смириться с поражением

"Проиграть, чтобы объединиться", — такими заголовками сегодня пестрит британская пресса. Англия потеряла шанс на Кубок мира, но обрела себя. Болельщики "трех львов" снова поверили в команду, что на фоне внутри британского политического хаоса вдохновило подданных Ее Величества. Развеялся ли туман на Альбионе?

Действительно, все "три льва", на которых держится английский футбол — тренер, футболисты и болельщики — снова вместе. Хоть и переживают поражение порознь, чтобы не показывать слез. Чего стоит хотя бы опубликованный изданием Daily Mail снимок тренера Гарета Саутгейта, переживающего поражение в объятьях супруги. А вот слова, пусть и напечатанные в заголовках, все же разошлись с делом: некоторым поклонникам "трех львов" происходящее в "Лужниках" не понравилось настолько, что громить они начали место, куда звали Кубок мира, — свою же столицу.

***

Разбиты и надежды болельщиков и окна пабов. Стекольщики этим утром нарасхват. Так тяжело английские фанаты переживали поражение: всю ночь на улицах Лондона выли сирены полицейских машин. Эмоции захлестнули, едва прозвучал финальный свисток. 30-тысячная толпа в Гайд-парке, где шла трансляция, аплодировала и рыдала от досады.

"Мне очень-очень-очень грустно от того, что победила Хорватия, — признается одна из болельщиц. — Я желала победы нам, извините".

Слезы ручьем, а национальный флаг на щеках все-таки держится. Есть и вера в команду. Игроков благодарят за полуфинал, куда попали впервые за 28 лет. И ведь начиналась игра многообещающе: Англия открыла счет уже на пятой минуте.

В Гайд-парке возвели VIP-трибуну. Была надежда, что вместе со всеми поболеть за своих, пусть и у экранов, приедут члены королевской семьи или появится премьер-министр Мэй. Не сложилось. После проигранного матча принц Уильям подбадривал всех из Twitter. В комментариях к сообщению развернулась полемика: болельщики припомнили правительству Brexit, членов королевской семьи подданные упрекнули в том, что те не отправились в Россию всеми с десятитысячной армией фанатов поддержать своих. Судя по настроениям англичан, бойкот турнира сильно бьет по репутации политиков.

"Это ненормально, что они не появились на стадионе".

"Это история! Там вчера творилась история! Команда впервые пробилась в полуфинал за долгое время".

"Это позор, что они не поехали на игру. Да, королевская семья — номинальные фигуры, но есть премьер министр! В любом случае нашим политикам нужно было принимать решение и ехать на игру".

Разбор полетов после вчерашний игры устроили британские медиа. Команду не обвиняют — напротив гордятся, что молодая команда выступила так достойно впервые за долгие годы: "Добиться успеха не удалось. Но ребята возвращаются домой с высоко поднятыми головами. С гордостью львов, которые вселили надежду в сердца людей".

Впереди — утешительный матч за третье место, который, конечно же, утешением не станет. В России Англии не удалось выиграть кубок, но у футболистов точно получилось завоевать сердца своих болельщиков.