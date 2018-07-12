Новый полпред президента РФ по Северному Кавказу посетил Чечню

Строящийся российский университет спецназа под Гудермесом показали новому полпреду главы государства на Северном Кавказе Александру Матовникову. 12 июля он начал знакомство с федеральным округом с посещения Чечни.

Для Александра Матовникова это первый визит в республику в качестве полпреда президента страны в СКФО. Однако регион ему хорошо знаком. Здесь он служил в девяностых и в начале двухтысячных.

По прибытии в Грозный Матовников провел совещание с руководством республики и представителями правоохранительных органов. Говорили о социально-экономическом развитии, привлечении инвестиций и подготовке к празднованию 200-летия Грозного. Отдельно обсуждалась оперативная обстановка в регионе.

Как преобразилась чеченская столица, полпреду показали уже на обширной экскурсии. В сопровождении главы Чечни он посетил мемориальный комплекс "Аллея славы", где состоялось возложение цветов к памятной плите первому президенту республики, и посмотрел музей имени Ахмата Хаджи Кадырова, в котором воссоздан его рабочий кабинет.

Также гость побывал в центральной мечети "Сердце Чечни", а затем и в храме архангела Михаила.

А ещё новому полпреду президента страны показали строящийся российский университет спецназа под Гудермесом. В уникальном учебном комплексе уже проводится подготовка сотрудников спецподразделений и соревнования по тактической стрельбе.

