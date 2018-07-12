Путин поздравил Роскосмос с успешным полетом корабля "Прогресс МС-09" к МКС

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив госкорпорации Роскосмос с успешным полетом грузового корабля "Прогресс МС-09" к международной космической станции по сверхкороткой схеме, передает телеканал "Россия 24". С текстом телеграммы можно ознакомиться на сайте Кремля.

Российские специалисты осуществили первый в мире успешный полет длиной в рекордные три с половиной часа вместо двух суток. По словам руководителя летно-космического центра Александра Калери, прорывная технология может применяться и в пилотируемых пусках.

Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Ранее новую короткую схему полета к МКС предполагалось впервые отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся из-за того, что автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск, и корабль отправился в космос 14 октября по двухсуточной схеме.

Подобная ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В результате корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15 февраля.