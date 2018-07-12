16-летняя легкоатлетка подозревается в занижении своего возраста

На проходящем в финском Тампере юниорском чемпионате мира по легкой атлетике разгорается скандал. Одной из самых обсуждаемых спортсменок турнира стала 16-летняя бегунья из Эфиопии Гирмавит Гебржихаир.

Многих болельщиков и остальных участников соревнований смутило то, что она выглядит гораздо старше заявленных ею лет – в официальном протоколе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ее датой рождения указывается 21 ноября 2001 года.

Polémica por la dudosa edad de una atleta de 16 años en los Mundiales sub-20https://t.co/WetmtN1PeG pic.twitter.com/a9Cf3OSgpP — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 12 июля 2018 г.

Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на испанскую Marca, несколько спортсменов поставили под сомнение эту информацию и выражают свое недоверие к этим данным. Сообщается, что Гебржихаир подозревают в намеренном занижении своего фактического возраста.

На чемпионате мира эфиопка стала обладательницей бронзовой медали в беге на 5000 метров.