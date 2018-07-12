12 июля 201821:30
В Мехико обрушилось здание торгового центра
На юго-западе столицы Мексики обрушилась часть нового торгового центра Artz, передает телеканал "Россия 24".
По словам министра общественной безопасности мегаполиса Хирама Альмейда, власти знали, что это случится, и поэтому заблаговременно вывели всех, кто находился в здании.
Министр гражданской обороны мегаполиса Фаусто Луго сообщил, что сведений о пострадавших при инциденте не поступало. Он держит ситуацию на личном контроле.
Тем не менее, под завалами торгового центра, который расположен около одной из самых оживленных магистралей, могут находиться люди. К месту ЧП стянуты большие силы оперативных служб, в городе образовалась гигантская пробка.
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