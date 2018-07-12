Глава Госдепа поедет в Хельсинки вместе с Трампом

Государственный секретарь США Майк Помпео вместе с президентом Дональдом Трампом отправится 16 июля на саммит в Хельсинки, где руководитель Белого дома встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве, отметив, что Помпео проведет в столице Финляндии переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Темой встречи станет ряд актуальных вопросов, касающихся взаимоотношений двух стран.

Кроме того, глава Госдепартамента планирует встретиться со своим финским коллегой Тимо Сойни.