Порноактрису, рассказавшую о связи с Трампом, оправдали

С порноактрисы Сторми Дэниелс сняли все обвинения, выдвинутые после ее задержания в стриптиз-клубе в штате Огайо.

Как передает "Интерфакс"", об этом общественность проинформировал ее адвокат Майк Авенатти.

Ранее 39-летнюю актрису фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс задержали за то, что она позволила посетителю прикоснуться к себе. А по законам штата Огайо обнаженного танцора трогать не может никто, кроме членов его семьи.

В итоге, правоохранительные органы пришли к выводу, что данная статья может применяться только к тому, кто регулярно раздевается в стриптиз-клубе, а в случае с Дениэлс нет свидетельств того, что она регулярно появлялась в данном заведении.

Сторми Дэниелс, чье настоящее имя Стеффани Клиффорд, стала известна после того, как в 2011 году в интервью журналу In Touch Weekly поведала общественности, что в 2006 году у нее было свидание с Дональдом Трампом в гостиничном номере, где по ее словам, они вступили в интимную связь. После этого порноактриса сообщила, что связь продлилась несколько лет. Сам Трамп отрицает данную информацию.