"Тур де Франс". Ирландец Мартин победил на шестом этапе веломногодневки

Во Франции продолжается одна их самых престижных веломногодневных гонок — "Тур де Франс". Этап протяженностью 181 километр пролегал между городами Брест и Мюр-де-Бретань, а первым финишировал ирландский гонщик Дэн Мартин. Он выступает за UAE Team Emirates.

Мартин преодолел дистанцию за 4 часа 13 минут и 43 секунды. Следом за ним расположился француз Пьер Латур из AG2R La Mondiale, который проиграл победителю одну секунду. Третьим стал испанец Алехандро Валверде из Movistar Team. Его отставание от Мартина составило три секунды.

Российский велогонщик Ильнур Закарин из Katyusha-Alpecin завершил гонку на 23 месте (+12 секунд). В генеральной классификации россиянин поднялся на 25 строчку, уступая лидирующему бельгийцу Грегу ван Авермарту (BMC) 2 минуты 2 секунды.