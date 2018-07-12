В Карачаево-Черкесии ищут упавшего с обрыва туриста

В поселке Домбай (Карачаево-Черкесия) с обрыва в реку упал турист из Москвы. На поиски мужчины выдвинулись пятеро спасателей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по республике, ЧП случилось в 20:33 по Москве, в районе маятниковой дороги (смотровая поляна). Упал с обрыва турист из Москвы 1965 года рождения.

В месте падения протекают две горные реки — Аманауз и Домбай Елген.