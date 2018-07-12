В британском ресторане, где обедали Скрипали, произошел инцидент

Полиция графства Уилтшир сообщила об инциденте с участием 30-летнего мужчины в ресторане Zizzi в английском городе Солсбери, в котором 4 марта, в день отравления, обедали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News, согласно данным которого на месте происшествия работают службы экстренной помощи.

Подробности случившегося не сообщаются.

Ранее сообщалось о смерти женщины, которая подобрала на улице Солсбери некую емкость.

В марте бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества под названием "Новичок".

Затем Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в организации покушения на Скрипалей. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет.