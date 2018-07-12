Вольфганг Ишингер: Евросоюз должен сам заниматься вопросами обороны

Европа должна сама заниматься вопросами обороны без оглядки на американцев. С таким заявлением выступил председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер.

Он отметил, что Европейский союз слишком сильно зависит от США. Ишингер также считает: вывод американских войск из Германии не подорвет обороноспособность страны. 30 тысяч солдат США не защищают немцев, а просто обеспечивают выполнение американских миссий в Африке и на Ближнем Востоке, передает телеканал "Россия 24".