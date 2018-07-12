"Ростов" продлил контракт с исландцем Сигурдссоном

Футбольный клуб "Ростов" объявил о заключении нового соглашения с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном. Новый контракт между сторонами рассчитан на два года. Прежний его договор действовал до конца предыдущего сезона чемпионата России.

"Мы желаем Рагнару и дальше демонстрировать надежную игру в желто-синей футболке. Добро пожаловать в желто-синюю семью! " – говорится на официальном сайте ростовчан.

Напомним, что полноценный контракт между сторонами был заключен в январе 2018 года. Трансфер на игрока был выкуплен у английского "Фулхэма". За полгода игры в клубе с Ростова-на-Дону исландец принял участие в девяти играх.

Отметим, что Сигурдссон также выступал за сборную Исландии на чемпионате мира. В составе своей национальной команды он провел три матча. По итогам выступлений на мундиале скандинавы не смогли преодолеть групповой этап турнира.