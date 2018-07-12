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12 июля 201823:46

Инцидент в Солсбери: все разрешилось благополучно

Полиция Солсбери сообщила на своей странице в Twitter, что инцидент с 30-летним мужчиной в центре города благополучно разрешился.

Ранее правоохранители сообщали об инциденте, случившемся неподалеку от ресторана Zizzi, где побывали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перед тем, как почувствовали себя плохо.

Как уточняется, оцепление на Касл-стрит в Солсбери снято, улицу открыли для движения.

Мужчину доставили в окружную больницу Солсбери, медики проверили его. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает, никакой угрозы для жителей города нет.

Также полицейские признали, что принятые ими меры предосторожности могли обеспокоить жителей, но в свете последних событий они были необходимы.

4 июля утром полиция Великобритании сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека оказались под воздействием неизвестного вещества. Их госпитализировали в критическом состоянии, напоминает РИА Новости. Позднее представители Скотланд-Ярда подтвердили, что мужчину и женщину отравили тем же веществом, что и Скрипалей. Вечером 8 июля 44-летняя Дон Стерджес, пострадавшая от отравления, скончалась в окружной больнице Солсбери. 10 июля пришел в сознание второй пострадавший – 45-летний Чарли Роули.

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