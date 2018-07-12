Электроснабжение на территории Азербайджана восстановлено полностью

Электроснабжение в Азербайджане удалось полностью восстановить. Об этом сообщили представители пресс-службы ОАО "Азершиг", управляющего энергораспределительной сетью страны.

Как уточняется, все ограничения, введенные в связи с произошедшей в системе аварией, устранены, и электроснабжение на всей территории страны восстановлено.

12 июля днем было ограничено снабжение электроэнергией потребителей части территории Азербайджана из-за пожара на обширных территориях неподалеку от высоковольтных линий электропередач в Агсуинском и Евлахском районах. Во избежание аварий их отключили от общей системы. Вечером пожар удалось потушить, передает ТАСС.

На прошлой неделе, в ночь на 3 июля, подача электроэнергии отключилась на большей части территории Азербайджана. Возникли сбои с энергоснабжением в 39 городах и районах страны, включая Баку и Гянджу. Утром 3 июля подачу электроэнергии на большей части территории Азербайджана возобновили, но ближе к вечеру снова произошел сбой, который удалось устранить спустя несколько часов. Президент страны Ильхам Алиев создал государственную комиссию для расследования причин и устранения последствий блэкаута.