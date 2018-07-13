На заводе рядом с аэропортом Каира вспыхнул пожар

Вечером 12 июля на одном из предприятий, находящихся неподалеку от аэропорта Каира, возник пожар. О происшествии сообщила газета "Аль-Масри аль-Яум", ссылаясь на представителей сил безопасности Египта.

Как уточняется, пожар возник на заводе в районе, который прилегает непосредственно к аэропорту.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что на складе топлива воздушной гавани египетской столицы произошли взрыв и возгорание.

В аэропорту приостановлены вылеты и посадка самолетов, передает ТАСС.